Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kızılay Akyazı Şubesi işbirliği ile Kayabaşı İlk ve Orta Okulunda kendi alanlarında eğitim çalışması yaptılar.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kızılay Akyazı Şubesi işbirliği ile Kayabaşı İlk ve Orta Okulunda kendi alanlarında eğitim çalışması yaptılar.

İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok Başkanlığında bir heyetle geldiği Kayabaşı İlkokulunda diş sağlığında öğrencilere eğitim vererek diş fırçası ve diş macunu hediye ettiler ve diş fırçasının kullanılışı hakkında uygulamalar yaptılar.

Kızılay ekibi de Şube Başkanı Sedat Martin ve Şube denetçisi Kenan Certel’le Kızılay hakkında bilgiler vererek iyilik, yardımlaşma, akran zorbalığı ve kan bağışı hakkında açıklamalarda bulunarak bu konuları evlerinde aile büyükleri ile konuşmaları tavsiyesinde bulundular.

Her iki Kurumun Eğitim faaliyetlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can da katılarak öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler günlerini kutladı.

Kızılay ekibi 24 Kasım öğretmenler günü dolayısı ile beraberindeki hediyeleri okuldaki öğretmenlere vererek onların 24 Kasım öğretmenler günlerini kutladılar.