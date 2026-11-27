​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Şubesi olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla uzun yıllar Akyazı’da eğitimcilik yapmış, nice neslin yetişmesine katkı sağlamış emekli öğretmen,

Türk Kızılay Akyazı Şubesi olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla uzun yıllar Akyazı’da eğitimcilik yapmış, nice neslin yetişmesine katkı sağlamış emekli öğretmen, Kızılay Şube Denetçisi Kenan Certel ve Yönetim Kurulu Üyesi öğretmen Nurgül Oğuzal’ı ziyaret ederek Öğretmenler Günlerini kutladılar.

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Sedat Martin ve beraberindeki yöneticiler her iki ziyarette Hayatlarını eğitime adayan, bilgi, sevgi ve fedakârlıklarıyla geleceğimize ışık tutan kıymetli öğretmenlerimiz, toplumumuzun en değerli mimarlarıdır diyerek Eğitim camiasına sundukları katkıların yanı sıra Kızılay’ımızın iyilik yolculuğuna da gönül veren Kenan ve Nurgül hocalarımızın şahsında, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceğimizi ilmek ilmek işleyen tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz dediler ve

24 Kasım Öğretmenler Günlerini kutladılar.