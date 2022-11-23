AKYAZILI AKBAŞ AİLESİNİN ANNE ACISI

Akyazı’nın köklü ailelerinden Akbaş ailesi annelerini kaybetmenin acısını yaşıyor.
İlçemiz Eşraflarından, Yeni mahalle halkından merhum Osman Akbaş'ın eşi, merhum Sefer, Ömer, İlçemiz esnaflarından Cevdet ve Belediye Personelimiz Zekayi Akbaş'ın Anneleri, Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Tepeçınar'ın Halası Şükriye Akbaş vefat etti.
Merhume Şükriye Akbaş’ın cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kalabalık bir cemaatla kılınan Öğlen ve cenaze namazı sonrası Merkez aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhumeye Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz BİZİM AKYAZI
Oğulları:
Cevdet Akbaş 0532 482 44 28
Zekai Akbaş 0 532 586 76 46