AKYAZI’DA MİNİK KİCK BOKSÇULARIN RÜZGÂRI ESTİ

​​​​​​​Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ev sahipliğinde, 11 Ekim 2026 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde geleceğin şampiyonlarını bir araya getiren

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ev sahipliğinde, 11 Ekim 2026 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde geleceğin şampiyonlarını bir araya getiren Minikler Kick Boks Ortak Antrenmanı, 90 sporcumuzun katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Sakarya’nın farklı ilçelerinden gelen sporcularımızın aynı salonda buluştuğu organizasyonda; dostluk, kardeşlik, disiplin ve spor kültürü ön plana çıktı. Minik sporcularımızın azmi, mücadele ruhu ve enerjisi, kick boks branşının geleceği adına bizlere umut verdi.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Recep Kodalak, sporun ve kick boks branşının önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Spor, çocuklarımızın yalnızca fiziksel gelişimlerine değil; karakterlerinin şekillenmesine, özgüven kazanmalarına, disiplinli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine de önemli katkılar sunmaktadır. Kick boks ise çocuklarımıza mücadele etmeyi, sabırlı olmayı, kurallara uymayı, rakibine saygı duymayı ve kazanırken de kaybederken de olgun davranmayı öğretmektedir.

Bugün burada 90 minik sporcumuzu aynı çatı altında görmek bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Amacımız yalnızca şampiyon sporcular yetiştirmek değil; aynı zamanda ahlaklı, özgüvenli, sağlıklı ve ülkesine faydalı nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır. Çocuklarımızın spora yönelmesinde kulüplerimizin, antrenörlerimizin ve kıymetli ailelerimizin emeği çok büyüktür. Akyazı olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, gençlerimizin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.”

TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bu anlamlı organizasyonun gerçekleştirilmesine verdikleri destek ve katkılardan dolayı;

* Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Cemil Boz’a,

* Akyazı Kaymakamımız Sayın Mustafa İkbal Eşki’ye,

* Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan’a,

* Sakarya Kick Boks İl Temsilcimiz ve Millî Takım Antrenörümüz Seydi Gökpınar’a,

* Kick Boks Antrenörümüz Sercan Demirci’ye,

* Kıymetli antrenörlerimiz Halit Köse, Zeynep Çalış, Ayşe Kaplan ve Esra Yalın’a,

* Organizasyona katılım sağlayan ve katkı sunan tüm kulüplerimize,

* Büyük bir özveriyle mücadele eden sporcularımıza,

* Çocuklarını spora teşvik eden ve her zaman destekleyen kıymetli ailelerimize,

* Faaliyetlerimizi yayınları ile kamuoyuna duyurran Akyazı’daki basın mensuplarına,

teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Organizasyona katılım sağlayan kulüplerimiz:

???? Akyazı Belediyesi Spor Kulübü

???? Sportif Spor Kulübü

???? Adapazarı Belediyesi Spor Kulübü

???? Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

???? Erenler Atılgan Spor Kulübü

???? Arte Spor Kulübü

???? Sakarya Kick Boks ve Mücadele Spor Kulübü

???? Akyazı’da sporun, Sakarya’da kick boksun geleceği emin adımlarla yükseliyor!

Geleceğin şampiyonlarına inanıyor, tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir spor hayatı diliyoruz.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü