AKYAZI'DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı temsilcisi Mehmet Hikmet Desteci ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk günün anlamına ilişkin birer konuşma yaptılar.

19 Eylül Gaziler günü kutlaması nedeniyle Akyazı’da Atatürk anıtını önünde sade bir tören düzenlendi. Tören çelenklerin anıta bırakılması, ardından saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı temsilcisi Mehmet Hikmet Desteci ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk günün anlamına ilişkin birer konuşma yaptılar.

Anıt önünde düzenlenen tören toplu çektirilen resim ile son buldu. Tören sonrası Akyazı Kenan Sofuoğlu parkında Gazilere ikramda bulundu.

Gaziler günü kutlama törenine İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe başkan yardımcısı Osman Dedecan, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, bazı daire müdürleri ile gaziler katıldı.