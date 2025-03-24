Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 24-03-2025 01:09

AKYAZI VAKIF MAHALLESİNDE İFTAR

Bu iftarların biri de geçtiğimiz Akşam Vakıf Mahallesinde idi. Vakıf Mahallesi muhtarlığınca verilen iftar yemeğinde katılım beklenenin üzerinde

AKYAZI VAKIF MAHALLESİNDE İFTAR

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken kurum ve kuruluşlarının yanı sıra mahalle muhtarlıklarında da iftar yemekleri veriliyor.

Bu iftarların biri de geçtiğimiz Akşam Vakıf Mahallesinde idi. Vakıf Mahallesi muhtarlığınca verilen iftar yemeğinde katılım beklenenin üzerinde olunca Köy konağının salonu davetlileri almadı. Bir çok davetli yerini misafirlere vererek iftarını sandalyeleri masa gibi kullanarak iftarını açmak zorunda kaldı.

Vakif Mahalle muhtarı Ali Çakır’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayanların bir salonda, erkeklerin başka salonda ağırlandığı iftar yemeğinde mahallenin gençleri  bir aksaklığın yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiler.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Tarım Müdürü  Veysel Meydan, Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar, AKP İlçe Başkanı Mesut Ekrem  ve Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Vakıf halkının davetlisi olarak iftarda idi.

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