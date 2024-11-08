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  • AKYAZI S.A.B.A.H. VE SAKTİM YETKİLİLERİ KIZILAY HAFTASI DOLAYISI İLE KIZILAY’I ZİYARET ETTİ.
Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 08-11-2024 08:25

AKYAZI S.A.B.A.H. VE SAKTİM YETKİLİLERİ KIZILAY HAFTASI DOLAYISI İLE KIZILAY’I ZİYARET ETTİ.

​​​​​​​Merkezleri Akyazı’da olan sivil toplum kuruluşlarından Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği  ile kısa adı SAKTİM olan  arama kurtarma

AKYAZI S.A.B.A.H. VE SAKTİM YETKİLİLERİ KIZILAY HAFTASI DOLAYISI İLE KIZILAY’I ZİYARET ETTİ.

Merkezleri Akyazı’da olan sivil toplum kuruluşlarından Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği  ile kısa adı SAKTİM olan  arama kurtarma derneği yöneticileri 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmakta olan Kızılay Haftası dolayısı ile Akyazı Kızılay şubesini ziyaret ettiler.

 S.A.B.A.H. Derneği adına yönetim Kurulu üyesi Veysel Erkan ve SAKTİM adına da dernek başkanı Adem Kılıç’ı ağırlayan Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu tebrikleri kabul etti ve de konuklarına çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Birincioğlu her iki derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ifade ederek amaçlarımız ortak bu nedenle yardımlaşma ve dayanışmamızı artırarak halkımıza zor günlerinde en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olmamız gerekiyor diyerek konuklarına yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti. 

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