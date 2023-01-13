AKYAZI PARİS İLKOKULUNDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN MESUT BAĞCI VEFAT ETTİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından Utku Bağcı'nın Babası Paris İlkokulu emekli Öğretmeni Mesut Bağcı vefat etti.

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından Utku Bağcı'nın Babası Paris İlkokulu emekli Öğretmeni Mesut Bağcı vefat etti.

Uzun bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gören Mesut Yağcı’nın Cenazesi bugün Kubbeli Yeni Camii'nde kılınan İkindi ve cenaze namazını müteakip Seyfeler mahallesi aile mezarlığına defnedildi.

Akyazı’da uzun yıllar görev yaparak yüzlerce öğrenci yetiştiren ve mili eğitim camiası başta olmak üzere büyük küçük herkes tarafından sevilen ve sayılan Mesut Bağcı’nın cenaze törenine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Milli Eğitim camiası ve kalabalık bir cemaat katıldı.

Merhum Mesut Bağcı’ya Cenabı Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu: Utku Bağcı 0541 925 95 03