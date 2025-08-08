AKYAZI İKİ DEĞERİNİ KAYBETTİ

Akyazı bugün 2 değerli insanını daha kaybetti. İLK KAYBIMIZ ALTINDERE OSMAN AĞA MAHALLESİNDEN

İLK KAYBIMIZ ALTINDERE OSMAN AĞA MAHALLESİNDEN

İlçemiz Altındere Osmanağa Mahallesi halkından merhum Osman Ağa'nın oğlu merhum Birağa, Helim, Murat ve Mustafa Koç'un abileri, Erol ,Mustafa ve Ergün Koç'un babaları. Altındere kurucu Belediye Başkanı Gençağa Koç vefat etti.

Evinde asansör halatının kopması üzerine yere çakılan asansörde yaralanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Gençağa Koç’un cenazesi Osmanağa Mahallesi Çınarlık Camii'nde oldukça kalabalık bir cemaatin katılımı ile kılınan öğlen namazı ve ardından cenaze namazını müteakip aile mezarlığında toprağa verildi.

İKİNCİ KAYBIMIZ KONURALP MAHALLESİNDEN

Akyazı Pazarköy Mahallesi halkından, merhum Hasan Akcan'ın oğlu merhum Hüseyin, Muhammed, Zekeriya ve Süleyman Akcan'ın kardeşleri eski Belediye Başkanı Hasan Akcan ve merhum Yusuf Akcan'ın amcaları.ilçemiz esnaflarından Akif Akcan ve Malik Akcan'ın babaları eski İl Genel Meclis Üyesi Osman Akcan vefat etti.

Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan öğlen namazı ardındancenaze namazına müteakip Pazarköy aile mezarlığına defnedildi.

Yakınlarını ve sevenlerini üzen her iki merhuma Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI

