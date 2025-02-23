AKYAZI HALK KÜTÜPHANESİ KAPANDI

13 Mart 2019 tarihinde zamanın Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal ile Mehmet Niyazi Özdemir’in eşi Özgür Özdemir tarafından hizmete açılan

Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir Halk Kütüphanesi kapatıldı.

13 Mart 2019 tarihinde zamanın Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal ile Mehmet Niyazi Özdemir’in eşi Özgür Özdemir tarafından hizmete açılan Halk kütüphanesi Sakarya Valiliğinin gönderdiği bir yazı ile 20 Şubat 2025 tarihinde kapatıldı.

Kapatılma gerekçesi yapılan deprem performansı analizi sonrasında mevcut binanın olası depreme dayanıklı olmadığı, bu nedenle halk sağlığını korumak için olduğu bildirildi.

YENİ KÜTÜPHANE ŞART

Akyazı’nın nüfusu ve kitap okuma alışkanlığını yüksekliği göz önüne alındığında ilçeye derhal bir kütüphane yapılmasının şart olduğunu dile getiren Akyazı’lılar vakit geçirilmeden aynı binanın yerine ya da bir arsa bulunup yeni kütüphane yapılmasını istediler.