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Eğitim
Giriş Tarihi : 10-08-2023 00:05

AKYAZI HALK EĞİTİMİ MERKEZİNİN YENİ MÜDÜRÜ ALİ SALİH AKYÜZ’E TEBRİK ZİYARETLERİ

Geçtiğimiz hafta  İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlerinde 4 yılını dolduran Okul Müdürü ve Müdür Yardımcılarının atama yönetmeliği gerekçesi ile atamalarının başka yerlere yapılması

AKYAZI HALK EĞİTİMİ MERKEZİNİN YENİ MÜDÜRÜ ALİ SALİH AKYÜZ’E TEBRİK ZİYARETLERİ

Geçtiğimiz hafta  İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlerinde 4 yılını dolduran Okul Müdürü ve Müdür Yardımcılarının atama yönetmeliği gerekçesi ile atamalarının başka yerlere yapılması üzerine müdür ve müdür yardımcıları yeni görev yerlerine giderek iş başı yaptılar.

Bu Müdürlerden biri de Daha önce Kuzuluk Topçusırtı Okulu Müdürlüğünde Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne atanan Ali Salih Akyüz.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevine başlayan Ali Salih Akyüz’e tebrik ziyaretleri de başladı. Milli Eğitimin çeşitli kademelerinde görev yapan ve  oldukça başarılı bir kişi olan Akyüz’ün ilk ziyaretçileri  Yuvalak Mahallesi Muhtarı Burhan Copkayaoğlu, Büyükşehir Belediyesi SASKİ Stratejik Geliştirme Daire Başkanı olan Ünal Gündüz ve Akyazı Halk Eğitimi Merkezi’nin İlk ve Kurucu Müdürü Kenan Certel oldu.

Konuklarını makamında ağırlayan Halk Eğitimin yeni Müdürü ziyaretçilerinin tebriklerini ve başarı dileklerini kabul etti ve kendilerine teşekkür  etti.

2023-2024 Öğretim Yılı çalışmaları hakkında görüş alışverişinin de yapıldığı ve bilgi alındığı ziyaret sonrası konuklarını kapıya kadar uğurlayan Halk Eğitimin yeni Müdürü Ali Salih Akyüz ziyaretiniz benim için çok değerliydi. Tekrar teşekkür ediyorum, Çalışmalarım sırasında her zaman desteklerinizi bekliyorum. Şeklinde konuştu.

 
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