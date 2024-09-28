AKYAZI FINDIĞIN BAŞ BELASI KOKARCA BÖCEĞİ İLE SAVAŞ BAŞLATTI

​​​​​​​İl genelinde olduğu gibi son zamanlarda Akyazı’da da popülasyonu artan kahverengi kokarca böceği ile mücadele kapsamında Akyazı Belediyesi’nin ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde olduğu gibi son zamanlarda Akyazı’da da popülasyonu artan kahverengi kokarca böceği ile mücadele kapsamında Akyazı Belediyesi’nin ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya’nın dört bir yanında kendisini gösteren ve son günlerde popülasyonu artan kahverengi kokarca böceği ile Akyazı’da da sıkça görülmeye başlandı. Vatandaşların artan şikayetleri ile harekete geçen Akyazı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ İlçemizde de son üç yıldır nadiren görülen kahverengi kokarca böceklerine karşı uçkun ilaçlarla müdahale edilmiştir. Ancak son günlerde yaşam alanlarında bu böceklerin çoğalması ile birlikte şikayetler de artmıştır. Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekiplerimiz tarafından, Belediyemiz çözüm masasına gelen yoğun ihbarları program dahilinde değerlendirmeye ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışılmaktadır. Kokarca böceği ile mücadele konusundaki çalışmalar özveri ile devam edecektir. İhbarların yoğunluğu sebebi ile değerli hemşerilerimizden bu konuda anlayış bekliyor, sağlıklı günler diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.