Akyazı Esnaf Odası yönetimi toplandı

​​​​​​​Akyazı Esnaf Odası yönetimi İmin Üstün’ün başkanlığında toplanarak Ekim ayı olağan toplantısını yaptı.

Akyazı Esnaf Odası yönetimi İmin Üstün’ün başkanlığında toplanarak Ekim ayı olağan toplantısını yaptı.

Toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanıp uygulanmadıklarına bakıldı. Ekim 2024 ayı içinde yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi ve üyelerin sık sık ziyaret edilmeleri karar altına alındı.

Toplantıdan sonra açıklama yapan Oda başkanı Emin Üstün, içinde bulunduğumuz ayda yapacağımız ve yapmamız gereken hususlar üzerinde durduk ve bir takım kararlar aldık. Aldığımız bu kararları uygulamak için kendi aramızda görev taksimi yaptık dedi.