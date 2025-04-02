AKP Akyazı’da bayramlaşma

​​​​​​​AKP Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma parti binasında yapıldı. AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ile Belediye başkanı Bilal Soykan ve MHP İlçe başkanı Soyhan

AKP Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma parti binasında yapıldı. AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ile Belediye başkanı Bilal Soykan ve MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun da katıldığı bayramlaşmaya partililer de ilgi gösterdi.

Düzenlenen bayramlaşma töreninde İlçe başkanı Mesut Ekrem, Belediye başkanı Bilal Soykan, MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ve Milletvekili Lütfi Bayraktar partililere hitaben birer konuşma yaptılar ve yapılan konuşmalarda bayram kutlandı, birlik ve beraberlik ana tema olarak işlendi.

Düzenlenen bayramlaşmaya Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, bazı muhtarlar ve partililer katıldı.