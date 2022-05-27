MHP’lilerin mahalle gezileri sürüyor

Soyhan Sofuoğlu başkanlığında oluşan MHP Akyazı İlçe yönetiminin başlattığı mahalle gezileri

Bu haber 2022-05-27 00:38:42 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Soyhan Sofuoğlu başkanlığında oluşan MHP Akyazı İlçe yönetiminin başlattığı mahalle gezileri bütün hızıyla sürüyor.

İlk olarak Alaağaç, Kuzuluk Orta Mahalle ile başlayan Yahyalı, Yuvalak, Uzunçınar, Eskibedille devam eden MHP Akyazı teşkilatının mahalle gezileri Erdoğdu ve Bedil Kazancı Mahalleleri ile devam etti.

Herhafta 4 mahalle gezisi ve o mahallelerde yaşayan vatandaşlarla buluşmayı programlayan MHP Akyazı ilçe teşkilatı, gittiği yerlerde vatandaşları dinliyor, notlarını alıp ilgili mercilere aktarıyor. Teşkilat başkan ve yöneticileri de yine gittikleri yerlerdeki vatandaşlarla sohbet ediyor, MHP olarak yapmayı düşündüklerini ifade ediyor ve gerek yerel ve gerekse genel siyasetle ilgili olarak çalışmaları hakkında vatandaşı bilgilendiriyorlar.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Mahalle ziyaretlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Sofuoğlu açıklamasında şunları söyledi “ Cumhur ittifakı içinde yer alan partimizin Akyazı ilçe teşkilatımızın yanı sıra partimizin belediye meclis üyeleri de sürdürmekte olduğumuz mahalle gezilerimize katılmakta v e bizlere katkı vermektedirler. Gittiğimiz her mahallemizde beklenenin üzerinde ilgi ve alakayla karşılanmaktayız. Bu durumdan son derece mutluyuz. Bugüne kadar gittiğimiz tüm mahalle sakinlerimize ve muhtarlarımıza partim ve şahsım olarak bize gösterilen yakınlık için teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her yerde hem Cumhur ittifakından hem de partimizin çalışmalarından bahsediyoruz. Yapılmak istenenleri tek tek vatandaşlarımıza ifade ediyor ve kendilerinin de düşüncelerini alıyoruz. Bu tür güz el buluşmalar aralıksız olarak devam edecektir”