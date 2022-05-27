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Akyazı MHP yönetimi görev taksimi yaptı

Soyhan Sofuoğlu’nun başkanlığında yeniden oluşturulan MHP Akyazı yönetimi görev taksimini gerçekleştirdi.
Bu haber 2022-05-27 00:12:29 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Soyhan Sofuoğlu’nun başkanlığında yeniden oluşturulan MHP Akyazı yönetimi görev taksimini gerçekleştirdi. Buna göre;  İlçe Sekreterliğine Osman Dedecan, Muhasip ve İdari Amirliğe Ercan Yıldıztaş, İlçe Başkan yardımcılıklarına Abdullah Akar ve  Kemalettin Öztürk, KAÇEP’ten sorumlu başkan yardımcılığına Semra Göktepe, Yerel Yönetim ve Siyasi İşlerden Sorumlu başkan yardımcılığına Haydar Özten, Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu başkan yardımcılığına Şamil Türkan, Teşkilatlardan Sorumlu başkan yardımcılığına Murat Yıldırım, Esnaf ve İş Dünyasından sorumlu başkan yardımcılığına Mehmet  Canbakan, BTK ve yan kuruluşlardan sorumlu başkan yardımcılığına Serkan Özgür, Eğitim ve Organizasyondan sorumlu başkan yardımcılığına Yavuz Alp Akman, Sosyal Sorumluluk ve faaliyetten sorumlu başkan yardımcılığına Hamza Köymen, Halkla İlişkilerden sorumlu başkan yardımcılığına Mikail Orhan, İlçe Sekreter yardımcılığına Recep Aydın, Basın Danışmanlığına Kaşif İslam Dedecan getirildi.

Mehmet Günel 1.bölge, Davut Kaya 2.bölge, Murat Yıldız 3.bölge ve Sinan Bayrak 4. Bölge başkanı olurken, Fatma Onur Aile Komisyonu, İbrahim Çalıkoğlu Merkez Mahalleler komisyonu, Oğuzhan Kuyu Seçim İşleri komisyon, Ersin Yaşar Sosyal Hizmetler ve Sağlık Komisyonu, Rahmi Duman Tarım Komisyonu başkanı oldu.

Ömer Faruk Birten STK ve yan kuruluşlar, İlyas İkinci Sosyal Sorumluluk ve faaliyet, Emre Esmer Eğitim ve Organizasyon, Abdülkadir Tan Esnaf ve İş Dünyası birimi üyesi, Eyüp Karakurt Halkla İlişkiler, İsmail Ede Seçim İşleri Komisyonu, Murat Öncü Muharrem Civan, Kadir Kurtoğlu, Semih Sayılı, Şeref Tekin’de Merkez Mahalleler üyesi oldular.

Görev taksiminin yapıldığı toplantı sonrası açıklama yapan MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, benimle birlikte kurucu kurulda görev alan arkadaşlarımla birlikte yaptığımız toplantıda görev taksimini gerçekleştirdik. Amacımız hem partimize hem de Akyazı İlçemizin değerli insanlarına hizmet etmektir. Allah utandırmasın diyor ve bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

 

 

 
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