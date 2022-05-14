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AKYAZI MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ HIZLI BAŞLADI

AKYAZI MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ HIZLI BAŞLADI

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AKYAZI MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ HIZLI BAŞLADI

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’nin istifasından sonra görevlendirilen yeni yönetim İlçe Başkanı
Bu haber 2022-05-14 10:37:27 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’nin istifasından sonra görevlendirilen  yeni yönetim  İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu başkanlığında  yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk ve  Ahmet  Çetin olduğu halde fdaha önce yapılan ancak ara verilen köy ve mahalle gezilerine tekrar başladı.

Yeni yönetimin  ilk ziyareti Kuzuluk Orta Mahalle ve Kuzuluk Topçusırtı mahallelerine oldu.  Her iki mahallede de cami kahvelerinde toplanan mahalle sakinlerine hitap eden  MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ilk olarak yeni yönetimini tanıttı. Daha sonra Cumhur ortaklığı ve bu ortaklığa girmelerinin nedenleri üzerinde durdu ve mutlaka ülkenin geleceği için devam ettirilmesi gerektiğini bu nedenle 2023 seçimlerinde desteğinizi istiyoruz dedi.

Soyhan Sofuoğlu CHP’yi de çeşitli suçlamalarda bulunarak eleştirileri arasına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politikada başarılı bir duruş  sergilediğini de söyleyen  Sofuoğlu Akdenizde yaşananları  örnek gösterdi.

Konuşmalarının sonunda mahallelilerin sorunlarını da dinleyerek not aldı. Çözümü için ilgili makamlara iletecekleri sözünü verdi. 

MHP heyetine Orta Mahallede Muhtar  Murat Çakmakçı, Topçusırtı Mahallesinde de Muhtar Osman Boğaz ev sahipliği yaptılar.

 

 

 

 
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