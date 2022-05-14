AKYAZI MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ HIZLI BAŞLADI

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’nin istifasından sonra görevlendirilen yeni yönetim İlçe Başkanı

Bu haber 2022-05-14 10:37:27 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’nin istifasından sonra görevlendirilen yeni yönetim İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk ve Ahmet Çetin olduğu halde fdaha önce yapılan ancak ara verilen köy ve mahalle gezilerine tekrar başladı.

Yeni yönetimin ilk ziyareti Kuzuluk Orta Mahalle ve Kuzuluk Topçusırtı mahallelerine oldu. Her iki mahallede de cami kahvelerinde toplanan mahalle sakinlerine hitap eden MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ilk olarak yeni yönetimini tanıttı. Daha sonra Cumhur ortaklığı ve bu ortaklığa girmelerinin nedenleri üzerinde durdu ve mutlaka ülkenin geleceği için devam ettirilmesi gerektiğini bu nedenle 2023 seçimlerinde desteğinizi istiyoruz dedi.

Soyhan Sofuoğlu CHP’yi de çeşitli suçlamalarda bulunarak eleştirileri arasına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politikada başarılı bir duruş sergilediğini de söyleyen Sofuoğlu Akdenizde yaşananları örnek gösterdi.

Konuşmalarının sonunda mahallelilerin sorunlarını da dinleyerek not aldı. Çözümü için ilgili makamlara iletecekleri sözünü verdi.

MHP heyetine Orta Mahallede Muhtar Murat Çakmakçı, Topçusırtı Mahallesinde de Muhtar Osman Boğaz ev sahipliği yaptılar.