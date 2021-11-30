YAŞAR YAZICI ANISINA VOLEYBOL TURNUVASI

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve spor ilçe Müdürlüğü tarafından

Bu haber 2021-11-30 21:32:06 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve spor ilçe Müdürlüğü tarafından Akyazı’nın efsaneye çıkmış merhum Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı’nın anısına voleybol turnuvası düzenlendi.

35 yaş üstü ve 35 yaş altı olmak üzere 2 Kategori üzerinden oynanacak turnuva 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 19.00 da başlayacak.

Maçlar Atatürk Spor salonunda oynanacak.

Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun turnuva ilgili şu bilgileri verdi. “ Turnuvaya katılmak isteyen takımlarımızın son müracaat tarihi 17 Aralık saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Yine aynı gün saat 17.00 de İlçe Spor Müdürlüğünde kura çekimleri yapılacaktır.

Turnuvanın açılış maçı da 20 Aralık Pazartesi günü saat 19.00 da yapılacaktır.

Düzenlenen bu anlamlı turnuvamıza takımlarımızı ve Akyazı’lı voleybol severleri ile Yaşar Yazıcı severleri davet ediyoruz. Dedi.