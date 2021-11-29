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Dengesini kaybedip merdivenden düşmüştü. Dualarla toprağa verildi

Dengesini kaybedip merdivenden düşmüştü. Dualarla toprağa verildi

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Dengesini kaybedip merdivenden düşmüştü. Dualarla toprağa verildi

Akyazı Hastane Mahallesinde evinin giriş merdivenlerinden düşerek yaralanan
Bu haber 2021-11-29 00:44:09 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Hastane Mahallesinde evinin giriş merdivenlerinden düşerek yaralanan kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden 91 yaşındaki Mehmet Yazıcı dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi

Akyazı Hastane Mahallesinde dün dengesini kaybederek evinin giriş merdivenlerinden düşerek yaralanan Mehmet Yazıcı Hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden merhum İlyas Yazıcı’nın oğlu, Eşref, Halim ve Ahmet Yazıcı’nın abileri, Ahmet ve Mehmet Yazıcı’nın 91 yaşındaki babaları pala Mehmet Yazıcı’nın cenazesi bugün Hastane Mahallesi Yeşildirek caminde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Süt fabrikası yanındaki aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi
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