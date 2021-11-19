Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Batakköy Şehitler Cami temeli atıldı

Batakköy Şehitler Cami temeli atıldı

MHP MAHALLE GEZİLERİNE YUVALAK MAHALLESİ İLE DEVAM ETTİ

MHP MAHALLE GEZİLERİNE YUVALAK MAHALLESİ İLE DEVAM ETTİ

ALLAH KORUDU VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ

ALLAH KORUDU VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ

İMKANI OLAN BIRAKSIN, İHTİYACI OLAN ALSIN

İMKANI OLAN BIRAKSIN, İHTİYACI OLAN ALSIN

BAKAN YARDIMCISI HASAN ALİ ÇELİK’TEN AKYAZI’YA ZİYARET

BAKAN YARDIMCISI HASAN ALİ ÇELİK’TEN AKYAZI’YA ZİYARET

MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİLER

MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİLER

MHP MAHALLE GEZİLERİNE YUVALAK MAHALLESİ İLE DEVAM ETTİ

Uzun bir süredenberi mahalle gezilerini sürdüren Akyazı MHP ilçe teşkilatı
Bu haber 2021-11-19 22:12:27 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

 

Uzun bir süredenberi mahalle gezilerini sürdüren Akyazı MHP ilçe teşkilatı bu hafta Yuvalak Mahallesinin misafiri idi.

Yuvalak Mahallesi Muhtarı Burhan Copkayaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen  toplantıda ilk sözü alan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ziyaret edilen her mahallede olduğu gibi buraya siyaset yapmak için gelmediklerini, sadece sohbet etmek, varsa sorunlarınızı dinleyip not etmek ve bir dosya halinde icra makamlarına ileterek çözümü için takipçisi olacaklarını söyledi.

Mahallenin sorunlarını Muhtar Copkayaoğlu şöyle sıraladı. Büyükşehir Belediyesi yayalar için yol yaptı ancak yağmur suları için Rogarlar yapılmadığı için su birikintileri sorun olmaya başladı. Muhtar Copkayaoğlu bazı vatandaşların imar planı uygulaması yapılmasını istemesi üzerine Mahallenin imar planı çalışmalarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Tarla yollarının oldukça bozuk olduğu ve Belediyemizden bu konuda yardım bekledikleri, ayrıca  Doğal Gaz getirilmesini istediklerini söyleyen Muhtar Copkayaoğlu, Büyükşehir Belediyemizden hiç yardım alamadıkları için de Başkan Ekrem Yüce’ye çok kırgın odlularını kendisini mahallemize davet  ettik ve bekliyoruz şeklinde konuştu.

MHP Heyetinde Başkan Ali Drtli’nin yanı sıra Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Ahmet Çatin, Furkan Çakıroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Akar,Sinan Bayrak, Recep Aydın, Şeref Tekin yer ldı.                                                                                                                            Toplantının sonunda günün anısına toplu fotoğraf çektirilerek MHP heyeti Mahalleliye kendilerine gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür ederek mahalleden ayrıldılar.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
22:16 - MHP MAHALLE GEZİLERİNE YUVALAK MAHALLESİ İLE DEVAM ETTİ
Uzun bir süredenberi mahalle gezilerini sürdüren Akyazı MHP ilçe teşkilatı...
21:22 - MHP İL BAŞKANI AKAR AKYAZI’DA
Mhp Genel Merkezinin talimatları çerçevesinde MHP İL Başkanı Ahmet Ziya Akar ilçe teşkila...
21:41 - YONGALIK MAHALLESİ HALKI BOZUK YOLLARINDAN MUZDARİP
Akyazı’nın Ballıkaya Barajı bölümünde buluna Yongalık Mahallesi halkı bozuk ...
23:55 - AKYAZI BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINI DÖRT KOLDAN SÜRDÜRÜYOR
Akyazı Belediyesi’nin ilçe genelinde devam eden projelerinde çalışmalar tüm hızı ile sürüy...
21:20 - MHP MAHALLE GEZİLERİNDE SON DURAK YAĞCILAR
Akyazı MHP sürdürmekte olduğu mahalle sohbetlerine bu hafta Yağcılar mahallesinde ...
22:32 - Ak Kadınlar gündem maddelerini görüştü
Ak Parti Akyazı Kadın Kolları yönetim kurulu Nurten Birincioğlu’nun başkanlığında...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ