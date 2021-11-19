MHP MAHALLE GEZİLERİNE YUVALAK MAHALLESİ İLE DEVAM ETTİ

Uzun bir süredenberi mahalle gezilerini sürdüren Akyazı MHP ilçe teşkilatı

Bu haber 2021-11-19 22:12:27 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

Uzun bir süredenberi mahalle gezilerini sürdüren Akyazı MHP ilçe teşkilatı bu hafta Yuvalak Mahallesinin misafiri idi.

Yuvalak Mahallesi Muhtarı Burhan Copkayaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda ilk sözü alan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ziyaret edilen her mahallede olduğu gibi buraya siyaset yapmak için gelmediklerini, sadece sohbet etmek, varsa sorunlarınızı dinleyip not etmek ve bir dosya halinde icra makamlarına ileterek çözümü için takipçisi olacaklarını söyledi.

Mahallenin sorunlarını Muhtar Copkayaoğlu şöyle sıraladı. Büyükşehir Belediyesi yayalar için yol yaptı ancak yağmur suları için Rogarlar yapılmadığı için su birikintileri sorun olmaya başladı. Muhtar Copkayaoğlu bazı vatandaşların imar planı uygulaması yapılmasını istemesi üzerine Mahallenin imar planı çalışmalarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Tarla yollarının oldukça bozuk olduğu ve Belediyemizden bu konuda yardım bekledikleri, ayrıca Doğal Gaz getirilmesini istediklerini söyleyen Muhtar Copkayaoğlu, Büyükşehir Belediyemizden hiç yardım alamadıkları için de Başkan Ekrem Yüce’ye çok kırgın odlularını kendisini mahallemize davet ettik ve bekliyoruz şeklinde konuştu.

MHP Heyetinde Başkan Ali Drtli’nin yanı sıra Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Ahmet Çatin, Furkan Çakıroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Akar,Sinan Bayrak, Recep Aydın, Şeref Tekin yer ldı. Toplantının sonunda günün anısına toplu fotoğraf çektirilerek MHP heyeti Mahalleliye kendilerine gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür ederek mahalleden ayrıldılar.