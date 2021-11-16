MHP İL BAŞKANI AKAR AKYAZI’DA

Mhp Genel Merkezinin talimatları çerçevesinde MHP İL Başkanı Ahmet Ziya Akar ilçe teşkilatlarına

Bu haber 2021-11-16 21:17:59 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Mhp Genel Merkezinin talimatları çerçevesinde MHP İL Başkanı Ahmet Ziya Akar ilçe teşkilatlarına ziyaretlere başladı.

Bu program Kapsamında beraberinde il Başkan Yardımcıları Ömür Açba, Oğuz Alkaş, Ahmet Boyun, Suat Yılmazer, İl sekreteri Sema Balaban ve bazı yönetim Kurulu üyeleri ile Akyazı Teşkilatını ziyaret eden MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar’a Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli ve yönetimi ile Belediye Meclis üyeleri ev sahipliği yaptı.

Akyazı teşkilatı ile birlikte akşam yemeği yiyen Akar ve beraberindekiler daha sonra ilçe teşkilat binasına geçerek çaylarını içtiler, bu arada siyasi gündeme ilişkin görüşmelerde bulundular, Akyazı İlçe teşkilatını n mahalle gezilerine devam edilmesini istediler ve daha sonra Sakarya’ya geri döndüler.

Toplantıda 25-26. Dönem Milletvekili Zihni Açba da hazır bulundu.