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Obezite hastası Fatih özel tabutla toprağa verildi

Obezite hastası Fatih özel tabutla toprağa verildi

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Obezite hastası Fatih özel tabutla toprağa verildi

Akyazı’da yaşayan 269 kilo ağırlığında olan tedavi gördüğü hastanede hayatını
Bu haber 2021-11-16 18:51:54 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da yaşayan 269 kilo ağırlığında olan tadavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Obezite hastası 38 yaşındaki Fatih Baran dualarla toprağa verildi.

Gazi Süleyman Paşa Akminare mahallesi halkından Osman Baran’ın oğlu,Dursun ve Ali Baran’ın yeğenleri, Sabri ve Fahri Baran’ın abileri Obezite hastalığı nedeniyle 269 kiloya çıkan bu nedenle hastanede tedavi altına alınan Fatih Baran hayatını kaybetti.

Fatih Baran’ın cenazesi Akyazı Gazi Süleyman paşa caminde İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığında dualarla toprağa verildi
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