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AKYAZI BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINI DÖRT KOLDAN SÜRDÜRÜYOR

Akyazı Belediyesi’nin ilçe genelinde devam eden projelerinde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor.
Bu haber 2021-11-07 23:49:08 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi’nin ilçe genelinde devam eden projelerinde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. ‘Daha güzel Akyazı’ için çalışan belediye ekipleri projelerin kısa süre içinde tamamlanması için var güçleri ile çalışıyorlar.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ‘Daha güzel Akyazı’ sloganı ile başlattığı projelerde çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Belediyenin önemli projelerinden bir tanesi olan ve içerisinde Gençlik Merkezi, Spor Kompleksi ile Yüzme Havuzu barındıracak projede zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor. Yüklenici firma tarafından yapılan zemin iyileştirme ve Jet Grout (silindir) kolonlarının çakılması işlemi sonrasında projenin temeli atılacak.

Başkan Bilal Soykan’ın vatandaşları çamurdan ve tozdan kurtarmak adına başlattığı, sıcak asfalt çalışmaları kapsamında ise Yongalık Mahallesindeki ekiplerin faaliyetleri tüm hızı ile devam ediyor. Mahalle sakinlerince memnuniyetle karşılanan bu çalışmada da sıcak asfalt serimi işleminin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Belediye Fen İşler ekipleri bu çalışmanın yanı sıra Vakıf Mahallesi’nde doğalgaz çalışması sonrasında meydana gelen çukurlarda da sıcak asfalt yama çalışmalarını sürdürdü.

Uzun yıllardır vatandaşların beklediği ve geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlanan ‘Çarşı İçi Güzelleştirme’ projesinde ise dekoratif kilitli parke döşeme işlemine başlandı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hep birlikte daha güzel bir Akyazı için çalışmalarımıza var gücümüz ile devam ediyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak çarşı içini Akyazı’mıza yakışır bir hale getireceğiz. Tüm hemşehrilerimize anlayışları için teşekkür ediyorum” dedi.
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