As Akyazıspor Sakaryacaddesispor’u zorda olsa geçti 3-2

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazıspor Adapazarı temsilcisi

Bu haber 2021-10-31 23:06:26 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.