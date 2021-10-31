As Akyazıspor Sakaryacaddesispor’u zorda olsa geçti 3-2

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazıspor Adapazarı temsilcisi rakibi Sakaryacaddesispor’u ile kendi saha ve seyircisi önünde 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu
İlk yarına Sefa’nın ayağından gelen golle öne geçen Sakardacaddesispor 16 dakikada Yalçın ve 35. dakikada Numan’ın gollerine engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 mağlup kapattı.
2. yarının 55. Dakikasında Yalçın kendisinin ikinci As Akyazı Spor’un 3. Golünü kaydetti,90’+5 te Talha Penaltı vuruşundan farkı bire indirsede karşılaşmada başka gol olmayınca As Akyazıspor Sakaryacaddesispor’u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı
Saat :14.00
Hakemler Seçkin Tezcan**Ramazan Çiftçi*Görkem Cesur**
Goller Dk 12 Sefa,Dk 90+2 Talha S.Caddesi.Dk 16,55 Yalçın,Dk 35 Numan As Akyazıspor
As Akyazıspor
Emre Canöz*Yagız* Beytullah*KaanHasan * Muhammet** Emre**GökmenNuman *BerkayYalçın*(CihanAlperİbrahimBünyamin*)
Ant:Fikret Karakaş
Sakaryaacaddesispor
Görkem*AykutYaşar(Anıl)(Mithat*)Fırat* (Hakan*)Muhammet* Mustafa** Ömer** (Osman*)Olgun* Tolga** Talha**(Tolga) Sefa**
Ant:Ramazan Genç