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As Akyazıspor Sakaryacaddesispor’u zorda olsa geçti 3-2

As Akyazıspor Sakaryacaddesispor’u zorda olsa geçti 3-2

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As Akyazıspor Sakaryacaddesispor’u zorda olsa geçti 3-2

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazıspor Adapazarı temsilcisi
Bu haber 2021-10-31 23:06:26 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazıspor Adapazarı temsilcisi rakibi Sakaryacaddesispor’u  ile kendi saha ve seyircisi önünde 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu

İlk yarına Sefa’nın ayağından gelen golle öne geçen Sakardacaddesispor 16 dakikada Yalçın ve 35. dakikada Numan’ın gollerine engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 mağlup kapattı.

2. yarının 55. Dakikasında Yalçın kendisinin ikinci As Akyazı Spor’un 3. Golünü kaydetti,90’+5 te Talha Penaltı vuruşundan farkı bire indirsede karşılaşmada başka gol olmayınca As Akyazıspor Sakaryacaddesispor’u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı

 Saha : Akyazı Atatürk

Saat :14.00

Hakemler Seçkin Tezcan**Ramazan Çiftçi*Görkem Cesur**

Goller Dk 12 Sefa,Dk 90+2 Talha S.Caddesi.Dk 16,55 Yalçın,Dk 35 Numan As Akyazıspor

As Akyazıspor

Emre Canöz*Yagız* Beytullah*KaanHasan * Muhammet** Emre**GökmenNuman *BerkayYalçın*(CihanAlperİbrahimBünyamin*)

Ant:Fikret Karakaş

Sakaryaacaddesispor

Görkem*AykutYaşar(Anıl)(Mithat*)Fırat* (Hakan*)Muhammet* Mustafa** Ömer** (Osman*)Olgun* Tolga** Talha**(Tolga) Sefa**

Ant:Ramazan Genç
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