MHP MYK Üyesi Türkeş Akyazı’da ağırlandı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Gökhan Türkeş Öngel Ankara’dan İstanbul’a kara

Bu haber 2021-10-27 20:50:33 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Gökhan Türkeş Öngel Ankara’dan İstanbul’a kara yolu ile geçerken Akyazı’ya uğradı ve burada danışmanı olan Emre Gül’ün amcası Alim Gül ve MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli tarafından ağırlandı.

Altındere Alabalık tesislerinde ağırlanan MHP MYK üyesi Gökhan Türkeş Önder, Akyazı’nın güzel bir İlçe olduğunu ve kısa sürede olsa gezdiğim yerleri beğendim dedi.

Yemeğini yedikten sonra Akyazı’dan ayrılan Türkeş’e ve kendisini ağırlayanlara Alabalık tesislerinde Müdür Parlak ev sahipliği yaptı.