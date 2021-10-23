BAYRAM KUNDAKÇI KALP AMELİYATI GEÇİRDİ

Akyazı Milli eğitimde şube müdürlüğü yapan daha sonra İstanbul’a

Bu haber 2021-10-23 22:26:14 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Milli eğitimde şube müdürlüğü yapan daha sonra İstanbul’a tayin olan ve daha sonra da emekliye ayrılan Bayram Kundakçı kalp ameliyatı oldu.

Uzun bir süre ilçemizde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yapan ve daha sonra İstanbul’a tayin olan Bayram Kundakçı kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Siyami Hersek Hastanesinde ameliyata alınan Bayram Kundakçının 3 ana damarı değişti. Ameliyattan çıkan Kundakçı Yoğun bakıma alındı. Kundakçının ailesi ile yapılan telefon görüşmesinde 3 ana damarın %90 kapalı olduğu için ameliyata alındığı ve ameliyatın başarılı geçtiğini bildirildi.



