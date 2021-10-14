OYMACILIK SANATININ TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMLİ USTALARINDAN YAŞAR AKGÜN VEFAT ETTİ

Akyazı Konuralp Mahallesi Halkından Kaymakam Sokakta ikamet eden Merhum

Bu haber 2021-10-14 14:08:25 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Konuralp Mahallesi Halkından Kaymakam Sokakta ikamet eden Merhum Minareci Ali Akgül’ün oğlu, Merhum Ziyattin Akgül’ün Ağabeyi, Mehmet ve Ahmet Akgül’ün babaları Yaşar Akgün vefat etti.

Uzun bir süreden beri hasta olup evinde tedavi gören, 82 yaşında vefat eden Yaşar Akgül’ün cenazesi Gazi Süleymanpaşa camiinde kılınan Öğle Namazı ve cenaze namazı sonrası merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.

AHŞAP OYMACILIK SANATININ ÖNEMLİ USTALARINDAN BİRİYDİ

Yaşar Akgül oymacılık sanatının Türkiyede’ki önemli ustalarından biri idi. Minareci olarak tanınan Babaları Ali Usta ile birlikte kardeşi Ziyattin ve kendisi bir çok cami minaresi ve camilerdeki oyma işlerinde yıllarca çalışarak bu sanatın en güzel örneklerini vermişlerdi.

Yaşar Akgün 1980 li yıllarda İstanbul Topkapı sarayında da yıllarca Kardeşi Ziyattin Akgül ile birlikte çürüyen oyma işlerinin aslına uygun şekilde yenilenmesi işinde de yıllarca çalışmışlar ve de zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evrenin taktirini kazanmışlardı.