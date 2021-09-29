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SANAYİ ESNAFI AŞILARINI OLDU

SANAYİ ESNAFI AŞILARINI OLDU

AKYAZI ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI YILDIRIM’DAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SERT ELEŞTİRİ

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AKYAZI ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI YILDIRIM’DAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SERT ELEŞTİRİ

Akyazı Alaağaç İlk ve Ortaokul binasının hasarlı olması nedeniyle yıkılması sonrası yeni binanın yıkılan binanın
Bu haber 2021-09-29 22:47:51 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Alaağaç İlk ve Ortaokul binasının hasarlı olması nedeniyle yıkılması sonrası yeni binanın yıkılan binanın yerine yapılması beklenirken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe merkezine kaydırılması istenmesine mahalle halkının tepkisi giderek büyüyor.

Konuyla ilgili olarak en sert tepki Ülkü Ocakları Başkanı Murat Yıldırım’dan geldi. Sosyal Medya hesabından tepkisini ifade eden Murat Yıldırım 1999 yılında yaşanan asrın depreminden sonra yıkım kararı alınan, ancak yıkılmayan ve hasarlı binada eğitime devam edilen okul binasının yıkılması sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’in yeni okul binasının Alaağaç yerine Endüstri Meslek Lisesi Binasının ilçe sınırları içinde kalan yere kaydırılmasında aktif rol oynadığını belirten Akyazı Ülkü Ocakları Başkanı Murat Yıldırım Sosyal Medya hesabından Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürüne çok sert sözlerle yüklendi. Bu kaydırmanın altında rant mı var diye de sordu.

Bilindiği gibi 1999 yılında yaşanan hem de büyük hasar alan ve yapılan kontrol sırasında yıkım kararı verilen ancak uzun süre yıkılmayan ve geçtiğimiz yıl sonunda yıkımı gerçekleşen Alaağaç ilk ve orta okulu 8 derslikli olarak eski binanın yerine yapılması beklenirken, ani bir kararla mahalle sınırları dışına kaydırılması 8 derslik yerine 16 derslik olarak yapılacağının açıklanması  Alaağaç mahallesinde büyük tepki yaratmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Alaağaç Mahallesine giden CHP İl Başkanı Ecevit Keleş ve İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı  Milli Eğitim o okulu Alaağaç Mahallesine yapmayacaksa bize devretsinler biz yapalım anahtarını da yetkililere teslim edelim açıklaması yapmışlardı.
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