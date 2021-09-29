Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SANAYİ ESNAFI AŞILARINI OLDU

SANAYİ ESNAFI AŞILARINI OLDU

AKYAZI ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI YILDIRIM’DAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SERT ELEŞTİRİ

AKYAZI ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI YILDIRIM’DAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SERT ELEŞTİ

KUZULUK’LU FİSUN YÜKSEL TOPRAĞA VERİLDİ

KUZULUK’LU FİSUN YÜKSEL TOPRAĞA VERİLDİ

KORONA KURBANI MERCAN TOPRAĞA VERİLDİ

KORONA KURBANI MERCAN TOPRAĞA VERİLDİ

EMEKLİ POLİS EMİN BERBEROĞLU DA KORONA KURBANI

EMEKLİ POLİS EMİN BERBEROĞLU DA KORONA KURBANI

ZEYNEP SERRA ÜSTÜN TÜRKİYE İKİNCİSİ

ZEYNEP SERRA ÜSTÜN TÜRKİYE İKİNCİSİ

KUZULUK’LU FİSUN YÜKSEL TOPRAĞA VERİLDİ

Aslen Kuzuluk şose mahalle halkından olup ve uzun yıllardan beri Kocaeli’de
Bu haber 2021-09-29 22:05:03 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

Aslen Kuzuluk şose mahalle halkından olup ve uzun yıllardan beri Kocaeli’de ikamet eden Merhum Yıldırım Geç’in kızı ve Kuzuluk’ta ikametini sürdürmekte olan Kadri Yıldıdrım Geç’in yeğeni Fisun Yüksel (Geçha) geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

58 yaşında hayata veda eden 3 çocuk annesi Fisun Yüksel’in cenazesi Kocaeli’nden alınarak  Akyazı Kuzuluk şose mahallesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası merkez aile kabristanlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine ailesi, sevenleri ve komşularından oluşan kalabalık bir cemaat katıldı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
22:07 - KUZULUK’LU FİSUN YÜKSEL TOPRAĞA VERİLDİ
Aslen Kuzuluk şose mahalle halkından olup ve uzun yıllardan beri Kocaeli’de...
22:59 - KORONA KURBANI MERCAN TOPRAĞA VERİLDİ
Koronoya yakalanan Akyazı Müftülük personeli Dursun Ali Mercan...
19:52 - EMEKLİ POLİS EMİN BERBEROĞLU DA KORONA KURBANI
Akyazı Küçücek Mahallesinde ikamet eden Emekli Polis Emin Berberoğlu...
23:28 - ZEKİ AL VEFAT ETTİ
Uzun yıllar Kuzuluk Merkez ilköğretim okulunda görev yapmış olan...
22:55 - KORONA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Korona kurbanı Sabahattin Karacan Dualarla toprağa verildi...
22:37 - ALAAĞAÇ’TA İKİ ACI KAYIP
Alaağaç halkından Akyazı ve Sakarya camiasının iki tanınmış ismi Rıfat Yalçın ve İrfan Özm...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ