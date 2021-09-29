KUZULUK’LU FİSUN YÜKSEL TOPRAĞA VERİLDİ

Aslen Kuzuluk şose mahalle halkından olup ve uzun yıllardan beri Kocaeli’de

Bu haber 2021-09-29 22:05:03 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Aslen Kuzuluk şose mahalle halkından olup ve uzun yıllardan beri Kocaeli’de ikamet eden Merhum Yıldırım Geç’in kızı ve Kuzuluk’ta ikametini sürdürmekte olan Kadri Yıldıdrım Geç’in yeğeni Fisun Yüksel (Geçha) geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

58 yaşında hayata veda eden 3 çocuk annesi Fisun Yüksel’in cenazesi Kocaeli’nden alınarak Akyazı Kuzuluk şose mahallesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası merkez aile kabristanlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine ailesi, sevenleri ve komşularından oluşan kalabalık bir cemaat katıldı.