KEREMALİDE TRAKTÖR ALTINDA KALIP CAN VERMİŞTİ DEFNEDİLDİ

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İlçemiz Altındere Osmanağa mahallesi halkından merhum Lütfü Eyüpoğlu‘nun
Bu haber 2021-09-14 22:02:43 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

İlçemiz Altındere Osmanağa mahallesi halkından merhum Lütfü Eyüpoğlu‘nun oğlu, Ali, Hayrettin, Hasan ve Hüseyin Eyüpoğlu’nun kardeşleri, Yunus Emre ve Oğulcan Eyüpoğlu‘nun babaları, Murat ve Aytaç Eyüpoğlu‘nun amcaları, Mustafa,İsmail, İsmet, Avni ve Ecevit Eyüpoğlu’nun amcaoğulları Saffet Eyüpoğlu geçirdiği Traktör kazası sonucu hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün hanesinde alınan helalliğin ardından öğlen sonrası bugün Altındere Osmanağa mahallesi Çınarlık camiide kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

 
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