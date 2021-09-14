KEREMALİDE TRAKTÖR ALTINDA KALIP CAN VERMİŞTİ DEFNEDİLDİ

İlçemiz Altındere Osmanağa mahallesi halkından merhum Lütfü Eyüpoğlu‘nun

Bu haber 2021-09-14 22:02:43 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.