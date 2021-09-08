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CHP’DEN ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ

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CHP’DEN ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ

CHP Akyazı İlçe teşkilatı aldığı bir kararla temin ettiği kırtasiye yardımlarını ihtiyaç
Bu haber 2021-09-08 23:07:59 eklenmiş ve 3 kez görüntülenmiştir.

 

CHP Akyazı İlçe teşkilatı aldığı bir kararla temin ettiği kırtasiye yardımlarını ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı’dan geldi. İyiyazıcı 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başarılı olamsı temennisinde bulundu ve Genel Merkez talimatı ile ilçe teşkilatı  olarak yeni eğitim ve öğretim yılında temas ettikleri okul yöneticilerinden alınan bilgiler ışığında yoksul oldukları belirlenen öğrencilere kırtasiye yardımı yapmaya başladıklarını ilk etapta 1000 öğrenciyi hedeflediklerini daha sonra bu sayıyı ihtiyaca göre artıracaklarını söyledi.

Bu destakteki amacın alım gücü yetersiz olan velileri az da olsa  rahatlatmaya yönelik olduğunu söyleyen Mustafa İyiyazıcı başlattıkları yardımların bir başlangıç olduğunu, ileriki günlerde bu tür destekleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekladi. İyiyazıcı yeni öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde de bulundu.
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