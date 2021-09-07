BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI

Akyazı belediye Eylül ayı meclisi meclis toplantı salonunda belediye başkanı

Bu haber 2021-09-07 22:35:27 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

Akyazı belediye Eylül ayı meclisi meclis toplantı salonunda belediye başkanı Bilal Soykan başkanlığında gerçekleşti.

Bilal Soykan başkanlığında 4 gündem maddesiyle toplanan Eylül ayı meclis toplantısında 2 ek madde daha mecliste oylanarak gündeme alındı.

MHP meclis üyesi Avukat Furkan Çakıroğlu 30 Ağustos Zafer bayramı Malazgirt zaferini kutlarken yeni Eğitim ve Öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi. Çakıroğlu Orta garaj ve Gençlik merkezin son durumu hakkında bilgilendirilmelerini istedi.

Belediye başkanı Bilal Soykan geride bıraktığımız günlerde 15 Temmuz hain kalkışmanın 17 Ağustos asrın depreminin unutmayacaklarını Malazgirt zaferi ve 30 Ağustosa zafer bayramını da bir kez daha kutluyorum dedi.

Projeye uygun gitmiyordu müdahale ettik

Başkan Bilal Soykan Orta Garaj inşaatında projeye uygun yapılmadığını tespit ettik yaptığımız itirazlar sonrası uygun olmayan çelik direkler sökülüp yeniden yapılmasını projeye uygun hareket edilmesini sağladık. Müteahhitte bu değişimlerden dolayı 2 ay ek süre verdik başka bir sıkıntı yok dedi.

Maliyet artışı nedeniyle belediyenin ve Akyazı halkının çıkarlarını düşündük

Soykan Gençlik merkezi yüzme havuzu ve spor salonu kompleksini ihaleye çıkarmıştı .Fakat bu kompleks için gelecek para miktarı 28 milyon liraydı üzerindeki fark belediyemiz tarafından karşılanacaktı. Maliyet artışları nedeniyle fark 20 milyon liraya çıktı bu para belediyemizin kasasından çıkacak paraydı ihaleye itiraz edip yeniden yapılandırarak yaklaşık 7 milyon lira maliyetten düşürdük belediyemizin kazasında 20 milyon lira yerine bu değişikliklerle 13 milyon liraya düştü yeni ihale ise 21 Eylülde yapılacak ilçemize hayırlı olsun dedi.

1-Bilecik Yenipazar Belediyesi tarafından yapılması planlanan projelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 10 ton inşaat demiri talebinde bulunduğundan, belediyemizce 5,393 Sayılı belediye Kanununun 75.maddesi doğrultusunda Bilecik Yenipazar Belediyesine ayni yardım yapılması hususunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

2-Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Merkez Yeniköy Mahallesi, Top Sahası Mevkii 117 ada, 23 nolu 5.800,00 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazın 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/s ve 2 nolu ek maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükümleri gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz devrinin değerlendirilmesi ile devrin uygun görülmesi halinde Encümen ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi

3- Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Yörükyeri Mahallesi, Merkez Mahalle Mevkii 102 ada, 31 nolu 1.989,56 m2 yüzölçümlü “tarla” vasıflı parselin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/s ve 2 nolu ek maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükümleri gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz devrinin değerlendirilmesi ile devrin uygun görülmesi halinde Encümen ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi

4-2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen TR42/21/SOGEP/S-AK referans numaralı ve ‘Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına DUR Diyor’ isimli projesi kapsamında talebe ilişkin belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Bilal SOYKAN adına Başkan Yardımcısı Ünal GÜNDÜZ’e ve İmar ve Şehircilik Personeli Erol Toy’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Ek 1 Mülkiyeti belediyemize ait Sakarya ili Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi 390 ada 2 parsel (2418) nolu 64.904.36 metrekare yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir belediyesine tahsisi veya devir talebinin görüişülmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Ek 2 Kırşehir Akçakent belediyesi tarafından yapılması planlanan projelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 6 ton inşaat demiri talebinde bulunduğundan belediyemizce 5393 sayılı belediye kanununun 75. Maddesi doğrultusunda Akçakent belediyesine ayni yardım yapılması hususunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi