MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ ADNAN BAK’A ÖDÜL

Badminton sporunu Akyazı’da tanıtan ve sevdiren isim olan öğretmen ve Badminton eğitimcisi

Bu haber 2021-08-19 01:00:42 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Badminton sporunu Akyazı’da tanıtan ve sevdiren isim olan öğretmen ve Badminton eğitimcisi Adnan Bak hak ettiği ödülünü Badminton Federasyonu başkanı Murat Özmekik’in elinden aldı.

Federasyon tarafından 13-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Veteranlar Badminton turnuvasına davet edilen Bozbeyli Spor Kulübü ile birlikte turnuvaya katılan ve takımı için mücadele eden öğretmen ve Badminton eğitimcisi Adnan Bak’a turnuva sonrasında Badminton sporuna verdiği destek ve yaptığı katkılar için ödül verildi.

Ödülü Federasyon Başkanı Murat Özmekik’in elinden alan Adnan Bak, verilen bu ödül beni son derece mutlu etti açıklaması yaptı ve Federasyon başkanına teşekkür etti.