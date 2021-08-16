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51 yaşında amansız hastalığına yenik düştü

Akyazı Ballıkaya Mahallesinde halkından olup yakalandığı amansız
Bu haber 2021-08-16 07:30:52 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ballıkaya Mahallesinde halkından olup yakalandığı amansız hastalığına yenik düşen 51 yaşındaki Hasan Akdin bugün toprağa verilecek

İlçemiz Ballıkaya Mahallesi halkından Mustafa Akdin in oğlu, Engin ve Emre Akdin’in babaları İdris ,Mahmut ,Hasan ,Yahya ve Ramazan akdin in abileri 51 yaşındaki Hasan Akdin yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Cenazesi bu gün Ballıkaya Mahallesi Camiinde İkindi sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ballkaya aile mezarlığında toprağa verilecek.
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