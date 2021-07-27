KUZULUK TOPÇUSIRTI MAHALLE MUHTARI BOĞAZ’IN BABA ACISI

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Topçu Sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğazın babası Mustafa Boğaz tedavi

Bu haber 2021-07-27 00:27:27 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Topçu Sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğazın babası Mustafa Boğaz tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.

Bir müddettir kanser tedavisi gören ve bayram arifesinde de ağırlaşınca Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ancak yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Mustafa Boğaz’ın cenazesi evinin önünde alınan helallik sonrası getirildiği Mevlana Camisinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Mustafa Boğazın cenaze törenine AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Belediye Başkanı Bilal Soykan,Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin İlçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, STK Başkan ve yöneticileri, Mahalle Muhtarları ile kalabalık cemaat katıldı.

Kuzuluk Topçu sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz, kaybettikleri babalarının cenazesine katılan, sosyal medya üzerinden ve telefonla taziyede bulunmak suretiyle acılarınıpaylaşanlara teşekkür etti ve haklarını helal etmelerini istedi.