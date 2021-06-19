MASA TENİSİNDE AKYAZI RÜZGARI

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Boybeyi Spor Kulübü Sporcularından bir başarıda Masa tenisinden geldi.
Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvasına katılan Boybeyi Spor kulübü Sporcuları kürsünün ilk iki sırasını aldılar 5 sporcu ile katılan takımımız toplamda 50 sporcu arasında birincilik ve ikincilik kürsülerini kimseye kaptırmadı
Elemeler sonucunda
1. Lokman BODUR
2. Süleyman ALTUNBAŞ
18-19 Haziran’da İstanbul da yapılacak Marmara Belediyeleri Masa tenisi turnuvasında Sakarya’mızı ve Akyazı’mızı İstanbul'da temsil edecekler.
Masa Tenisi takımı aynı zamanda Önümüzde ki aylarda katılacağı liglerde Akyazı’yı temsil etmek için çalışmalarına devam ediyor...