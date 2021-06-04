2 Mahallede Seçim Var

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Akyazı’da seçilen Muhtarların vefat etmesi nedeniyle 2 mahallede bu hafta
Bu haber 2021-06-04 09:38:23 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

 Akyazı’da seçilen Muhtarların vefat etmesi nedeniyle 2 mahallede bu hafta sonu Pazar Günü muhtarlık seçimi yapılacak..

 İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi.

Buna göre, Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dur ve Küçücek İstiklal Mahallesi muhtarı Yusuf Şahin’in vefatı nedeni ile boşalan mahalle muhtarlık seçimleri 6 Haziran 2021 de yenilenecek.

Genelgeye göre 6 Haziran’da yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, “yüksek” ve “çok yüksek risk” grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Erdoğdu Mahallesinde 3 Muhtar adayı yarışacak..

Mevcut Muhtar Ender Özgür Yıldız yeniden aday olduğunu açıklarken Muhsin Akgün ve Vedat Sarıgedik’inde adaylık için çalışma yaptığı gelen bilgiler arasında ,Erdoğdu Mahallesinde 3 sandıkta 734 seçmenin oyları ile muhtarlık seçimlerine gidiyor

 Küçücek İstiklal Mahallesinde 4 Aday Yarışacak..

Mevcut Muhtar Yaşar Kaymak yeniden aday olurken Mahmut Boğaz,Hasan Köymen ve Nevzat Yılmaz adaylıklarını açıkladılar. Küçücek’te 4 aday 5 sandıkta 1421 seçmenin oyları ile muhtarlık seçimi için yarışacaklar.
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