2 Mahallede Seçim Var

Buna göre, Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dur ve Küçücek İstiklal Mahallesi muhtarı Yusuf Şahin’in vefatı nedeni ile boşalan mahalle muhtarlık seçimleri 6 Haziran 2021 de yenilenecek.
Genelgeye göre 6 Haziran’da yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, “yüksek” ve “çok yüksek risk” grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
Erdoğdu Mahallesinde 3 Muhtar adayı yarışacak..
Mevcut Muhtar Ender Özgür Yıldız yeniden aday olduğunu açıklarken Muhsin Akgün ve Vedat Sarıgedik’inde adaylık için çalışma yaptığı gelen bilgiler arasında ,Erdoğdu Mahallesinde 3 sandıkta 734 seçmenin oyları ile muhtarlık seçimlerine gidiyor
Mevcut Muhtar Yaşar Kaymak yeniden aday olurken Mahmut Boğaz,Hasan Köymen ve Nevzat Yılmaz adaylıklarını açıkladılar. Küçücek’te 4 aday 5 sandıkta 1421 seçmenin oyları ile muhtarlık seçimi için yarışacaklar.