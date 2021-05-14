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CHP İLÇE BAŞKANI İYİYAZICI’DAN ÇİFTE STANDART İDDİASI

CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı Akyazı Kaymakamlığının bazı konularda
Bu haber 2021-05-14 09:16:06 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı  Akyazı Kaymakamlığının bazı konularda çifte standart uyguladığı iddiasında bulundu.

 İyiyazıcı konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi.       “ CHP Akyazı İlçe Başkanlığı olarak sürdürmekte olduğumuz gıda dağıtımı için Kaymakamlığımızdan yazılı izin talebinde bulunduk. Talebimiz karşısında yazılı izin veren Kaymakamlık daha sonra telefonla verilen iznin iptal edildiğini bildirdi. Gerekçe olarak ta sokağa çıkma yasağı ve pandemi gösterildi. Biz de tamam dedik. Ancak 11.05.2021 günü akşamı 22.30 da STK Platformu tarafından Doğu Kudüs’te İsrail’in Filistin’lilere karşı uyguladığı saldırıları protesto için Düzcan Petrolden başlayan ve Sosyal Gelişim Merkezi önünde basın açıklaması ile sona eren bir yürüyüş yapılmış, Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da katıldığı bu yürüyüşe Kaymakamlık tarafından izin verilmiştir. Kaymakamlığımız bu izni verirken sokağa çıkma yasağını ve pandemi şartlarını neden dikkate almadı diye sormak isteriz.”

 CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı parti olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtmak istediğimiz yardımı bize dağıttırmayan, STK Platformunun yürüyüş ve basın açıklamasına izin veren Kaymakamlık çifte standart uygulamıştır dedi ve yazılı açıklamasını şöyle sonlandırdı.

“STK Platformu Kuzey Suriye’de şehit olan askerlerimiz ve Çin zulmü altındaki Uygur Türkleri için neden protesto gösterisi yapmamıştır.” Diye sordu. Bu davranışın da çifte standart olduğunu söyledi.

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