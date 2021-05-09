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Ahmet İkinci Korona kurbanı

Ahmet İkinci Korona kurbanı

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Ahmet İkinci Korona kurbanı

Yakalandığı Korona virüs salgın hastalığı nedeniyle 17 gündür tedavi gördüğü hastanede
Bu haber 2021-05-09 22:03:28 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Yakalandığı Korona virüs salgın hastalığı nedeniyle 17 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ahmet İkinci dualarla toprağa verildi.

 Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy caddesinde ikamet eden. Merhum alı Osman ikinci’nin oğlu. Murat İkinci’nin kardeşi. Ali Osman İkinci’nin babası ilçemiz esnaflarından İlyas. Mehmet ve Akyazı gücü kulübünün antrenörü Ömer İkinci’nin amcaları yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle 17 gündür Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 58 yaşındaki Ahmet İkinci hayatını kaybetti.

İkinci’nin cenazesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazar köy caddesindeki hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Güzlek Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi
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