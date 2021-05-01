Duriye Kobya Dualarla ebediyete uğurlandı
Eğitimci Coşkun Kobya’nın 77 yaşındaki Annesi Duriye Kobya 51 gündür tedavi
Bu haber 2021-05-01 00:07:55 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.
Eğitimci Coşkun Kobya’nın 77 yaşındaki Annesi Duriye Kobya 51 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti..
Avukat Sezgin,öğretmen Coşkun ve Necmi Kobya’nın anneleri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhume Duriye Kobya bugün saat 11.00 de kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Taziye Tel: oğlu Coşkun Kobya 0 532 547 61 06
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