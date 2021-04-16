KİCKBOKSÇULARIMIZ ANTALYA'DA DESTAN YAZDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Turkish Open Avrupa Kick Boks Kupası'na 28 ülkeden

Bu haber 2021-04-16 17:33:16 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.