KİCKBOKSÇULARIMIZ ANTALYA'DA DESTAN YAZDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Turkish Open Avrupa Kick Boks Kupası'na 28 ülkeden 1600 sporcu katıldı. Şampiyonaya katılan Akyazı kickboks spor kulübü derneği 1 Avrupa şampiyonluğu 2.de 3.üncülük kazandı
8-11 Nisan Antalya Kemer de yapılan 28 ülkeden 1800 sporcu katıldığı Turkish Open Avrupa Kick Boks Kupasına katılan Antrenör Emin Özkul idaresindeki Akyazı Kickboks spor kulübü derneği sporcularından Halil İbrahim Ekinci 57 kilo da Kicklight branşında 1.ci, Görkem Şahin 71 kilo full contack branşında ve Ali Paşa Çakır 67 kilo Fullcontack branşında 3.cü, oldular.