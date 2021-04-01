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SP’DE ŞEREF TAN GÜVEN TAZELEDİ

Saadet Partisi Akyazı İlçe Kongresi parti salonunda yapıldı. Tek Liste ile gidilen kongrede
Bu haber 2021-04-01 09:51:10 eklenmiş ve 93 kez görüntülenmiştir.

 

Saadet Partisi Akyazı İlçe Kongresi parti salonunda yapıldı. Tek Liste ile gidilen kongrede Şeref Tan yeniden seçilerek güven tazeledi.

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı  Osman Ünlü yönetiminde yapılan  toplantı saygu duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı

Faaliyet ve hesap raporlarının okunmasından ardından yapılan oylamada raporlar .kabul edildi.

İlçe Başkanı Şeref Tan, İl Başkanı Kurulu Hasan Zengin, Genel İdare kurulu üyesi Ömer Ayhan ve Genel idare kurulu üyesi Ümit Çebi toplantıda birer konuşma yaptılar.

Daha Sonra seçimlere geçildi.Yargı denetiminde yapılan seçimler sonunda Şeref Tan yeniden başkan seçilirken Yönetim Kurulu üyeliklerine de Abdükadir Ersoy, Salih Bayrak, Şuayip Ayyıldız, Bayram Balık, Zekeriya Alan, Burak Mangıroğlu, Hasan Ayyıldız, İsa Yeşiltaş, Selim Kılıçkeser, Abdurruhman Demirtaş, İbrahim Yırtıcı, Mehmet kanlı, Furkan Yavuz, Serdar Ateş ve Ahmet Ulutaş seçildiler.

Toplantının sonunda Başkan Şeref Tan Genel Kurula katılanlara teşekkür etti.

 

 

 
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