AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ SEVDA GÜRSEL “ AŞI OLSANIZ BİLE MASKE MESAFEYE DİKKAT”

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sevda Gürsel giderek artmakta olan Covid 19 salgınının

Bu haber 2021-03-29 23:39:04 eklenmiş ve 142 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sevda Gürsel giderek artmakta olan Covid 19 salgınının durulmasının halkımızın belirlenen maske mesafe ve temizlik kurallarına aksatmadan uyması ile mümkün olabileceğini belirterek bilhassa aşı olanların kuralları gevşetmeden maske ve mesafeye uymaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. Aşı olmanın bulaşmayı önlemediğini, sadece bulaştığında hastalığın daha hafif atlatılabileceği uyarısını yineleyen Dr. Sevda Gürsel mutasyon geçiren Covid19 daha çabuk yayılıyor dedi ve çocuklarda da yayıldığı görülmeye başladı. Dedi.

Eski Verem Dinsarperi binasında çalışmalarını sürdürmekteyken bu binanın yılımasıyla Eski Devlet Hastanesi Binasına yerleşen İlçe Sağlık Müdürlüğü bir süre daha burada çalışacaklarını, yeni binanın 1-1.5 yıl içinde tamamlanmasıyla yeni binaya taşınacaklarını belirten İlçe Sağlık Müdürü yeni binanın (SHM) Sağlıklı Hayat Merkezi olacağını, burada Koruyucu Hekimlik Önlemleri üzerine çalışmalar yapılacağını bir başka deyişle Hastalığa kapılmadan önce alınacak önlemlerle halk sağlığının korunması çalışmaları yapılacak söyledi ve Müdürlük olarak biz de yeni binamızda hizmet vermeye devam edeceğiz dedi.