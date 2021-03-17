YENİDEN REFAH PARTİSİ TANITIM TURLARINDA

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu haber 2021-03-17 22:52:30 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe Başkanı Resul Kuşdil ve beraberinde yönetim kurulu arkadaşları Mutlu Çetin, Vedat Bahadır ve Veysel Pelen ile birlikte İlçe Spor Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğüne birer ziyaret yaptı.

Başkan Kuşdil İlçe Spor Müdürü Adem Altun ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sevda Gürsel’i ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde Akyazı’nın gençlerini ve spor tesislerini, Koronavirüs ve sağlık sorunlarını görştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Yararlı bir görüşme oldu dedi.