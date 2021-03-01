OĞUL BABAYA CAN OLDU

Aslen Akyazı Pazarköy’lü Kocaeli Dilovası’nda yaşayan Karaciğer yetmezliği çeken Ali Tan’a askerden yeni gelen oğlu Çetin Tan karaciğerini bağışlayarak sağlığına kavuşmasını sağladı.
Vatani görevini bitirip dönen Çetin Tan Babasına Karaciğerini vereceğini belirtince Ali Tan ve oğlu Çetin Tan İstanbul Halkalı Atakent Acıbadem hastanesine giderek kontrollerini yaptırdılar. Yapılan kontrollerde baba ve oğlu nakile uygun bulunundu.
Baba Ali Tan ve Oğlu Çetin Tan Hemen ameliyata alınarak Karaciğer nakli yapıldı.Doktorlar naklin başarılı geçtiğini kısa sürede Baba ve Oğlunun sağlığına kavuşacağı müjdesini verdiler.