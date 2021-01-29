ALİ ATMACA GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

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Adapazarı'nda iki yeğeniyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Akyazılı iş adamı 44 yaşındaki
Bu haber 2021-01-29 16:16:15 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

Adapazarı'nda iki yeğeniyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Akyazılı iş adamı 44 yaşındaki Ali Atmaca dualar ve gözyaşları arasında Akyazı’ya bağlı Pazarköy mezarlığında toprağa verildi

Adapazarı’nda dün meydana gelen Akyazılı Ali Atmaca ile yeğenleri Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca silahlı saldırıya uğramış. Saldırıda Ali Atmaca hayatını kaybetmiş. Yeğenleri ise yaralanmıştı.   Cinayete kurban giden Ali Atmaca'nın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Akyazı Pazarköy Mahallesi'ndeki evine getirildi. 

Ardında hamile bir  eş ve 2,5 yaşında 1 Çocuk bırakan Ali Atmaca'nın cenazesi evinde alınan helalliğin ardından  Cuma Namazı sonrasında saat 14.00'de Pazarköy Mezarlığı'nda kılındıktan sonra  dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi

 
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