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ATSIZ’I DOĞUM GÜNÜNDE ANDILAR

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli Türk ülküsünün atsız atası Hüseyin
Bu haber 2021-01-13 01:13:49 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli Türk ülküsünün atsız atası Hüseyin Nihal Atsız’a 116 yaşına basması nedeniyle bir anma mesajı yayınladı.

Atsız’ın, gittikçe uyanan milli şuur karşısında gafiller ve hainler karşısında Türk Milletini daha çok aldatamayacaklardır. Kızılelma’nın yolunu kapatamayacaklardır sözlerini tekrarlayan MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli gafiller ve hainlerin milli şuur karşısında çaresiz kaldıklarını, Kızılelma yolunu kapatma cüretine değil fiilleri, hayalleri daha varamayacaktır ki, bugün Cumhur ittifakının karşısına zillet olarak çıkmaları ve beka karşıtı olmaları bunun göstergesidir dedi. 

Allah’ın izniyle Aziz Türk Milletinin takdiri ile Cumhur ittifakı, lider ülke Türkiye vizyonunu geleceği taşıyacak Kızılelma yolunun aydınlatıcısı olacaktır diyen Ali Dertli, bu duygu ve düşüncelerle doğumunun 116. Yılında Hüseyin Nihal Atsız’ı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz, ad günü kutlu ruhu şad olsun dedi ve mesajını “Ne Mutlu Türküm” diyerek tamamladı.

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