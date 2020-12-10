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KÖKLÜ AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Akyazı Yahyalı caddesinde ikamet eden Merhum Lokantacı Rıfat Köklü’nün eşi,
Bu haber 2020-12-10 00:40:48 eklenmiş ve 366 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Yahyalı caddesinde ikamet eden Merhum Lokantacı Rıfat Köklü’nün eşi, Merhum Kadir Seçkin’in dünürü, Polis emeklisi İsmet Köklü’nün annesi Huriye Köklü yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

 Merhum Huriye Köklü’nün cenazesi sabah saatlerinde evinde alınan helalliğin ardından götürüldüğü Düzyazı Mahallesi mezarlığında kınlan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

 Merhum Huriye Köklü’ye Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

TAZİYE İÇİN OĞLU İSMET KÖKLÜ'NÜN TELEFONU: 0 535 958 1312
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