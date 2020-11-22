DÜZYAZI’LI ERDEM AİLESİNİN BABA ACISI

Akyazı ilçesi Düzyazı (Süpren) Mahallesi halkından, Serdivan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi eski müdürü

Bu haber 2020-11-22 13:33:47 eklenmiş ve 175 kez görüntülenmiştir.