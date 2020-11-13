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AK Parti Akyazı Kadın Kollarında GÖREV TAKSİMİ

Geride bıraktığımız haftanın sonunda 6.olağan genel kurulunu yapan AK Parti Akyazı Kadın Kolları,
Bu haber 2020-11-13 00:34:27 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

 

Geride bıraktığımız haftanın sonunda 6.olağan genel kurulunu yapan AK Parti Akyazı Kadın Kolları, yaptığı ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev taksimini yaparak görevine resmen başladı.

Nurten Birincioğlu’nun başkanlığında oluşan AK Parti Akyazı Kadın Kollarında Perihan Akbayrak Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına, Emine Kır Teşkilat Başkanlığına, Sevinç Bucak Seçim İşleri Başkanlığına, Nagehan Yılmaz Sosyal Medya ve Tanıtım Başkanlığına, Kadriye Hayırlı Sosyal İşler Başkanlığına, Şerife Uzungüngör Yerel Yönetimler Başkanlığına, Şeymanur Türkan Halkla İlişkiler Başkanlığına, Sevil Sarıhan Mali İşler Başkanlığına, Sena Sevencan İlçe Sekreterliğine, Hava Türkmen ARGE Başkanlığına, Zeynep Karacan Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan yardımcılığına, Gülsen Çakmakçı Teşkilat Başkan yardımcılığına, Ayşe Yaşar Seçim İşleri Başkan yardımcılığına, Fatma Balaban Sosyal Medya ve Tanıtım Başkan yardımcılığına, Sümeyra Güzel Yerel Yönetimler Başkan yardımcılığına, Bağdagül Aydın Sosyal İşler Başkan yardımcılığına, Hülya Kütükçü Halkla İlişkiler Başkan yardımcılığına, Şeyma Koruyucu Mali İşler Başkan yardımcılığına ve Beyzanur Demirtaş’ta İlçe Sekreter yardımcılığı görevlerine seçildiler.

İlk toplantısını yapan ve bu ilk toplantısında görev taksimini gerçekleştiren AK Parti Kadın Kollarının çiçeği burnunda yeni Başkanı Nurten Birincioğlu, yaptığı açıklamada kongremizi ve görev taksimimizi hayırlısı ile yaptık. Şimdi çalışma zamanı diyerek bizde kollarımızı sıvayıp çalışmalarımıza başladık dedi.

Bilindiği gibi AK Parti Akyazı Kadın Kollarının 6.oloğan kongresinde 19 Yönetim Kurulu asil ve yarısı olan 10 da Yönetim Kurulu yedek üyesi ile 62 asıl İl Delegesi ve 31 yedek il delegesi seçilmişti.

 
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